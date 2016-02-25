コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

Exp_TrendlessAG_Hist - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
716
評価:
(19)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
Exp_TrendlessAG_Hist.mq5 (7.97 KB) ビュー
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ビュー
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
trendlessag_hist.mq5 (10.65 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

内容

Exp_TrendlessAG_Hist は TrendlessAG_Hist トレンドインディケータによって生成されたシグナルに基づいています。

インディケータヒストグラムが方向を変える場合は、バーが閉じた場合にシグナルが形成されます。

この Expert Adviser は実行のためにコンパイルされた TrendlessAG_Hist.ex5 インディケータファイルを必要とします。このファイルを terminal_data_folder\MQL5\Indicators に配置します。

TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供する Expert Adviser の使用、また、注文を出す際のストップロスおよびテイクプロフィットのオプション設定を可能にすることにご注意ください。 以下のリンクではライブラリのより多くのバリアントをダウンロードすることができます： 取引アルゴリズム

下記のテストでは Expert Adviser のデフォルト入力パラメータが使用されています。テストではストップロスとテイクプロフィットは使われていません。

図１チャートでの約定の例

図１チャートでの約定の例

H12での2014のUSDJPYのテスト結果：

図2テスト結果チャート

図2テスト結果チャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12586

TrendlessAG_Hist TrendlessAG_Hist

色付きのヒストグラムとしての（「Trading with DiNapoli Levels（DiNapoliレベルでの取引）」の本に基づいた）トレンドレスインディケータ

TrendlessAGSign TrendlessAGSign

TrendlessAG オシレータからゼロラインのブレークスルーを使用してシグナルを生成するセマフォシグナルインディケータ

NRatioSign NRatioSign

NRatio インディケータの売られ過ぎと買われ過ぎレベルのクロスオーバーに基づくアルゴリズムを使用したセマフォシグナルインディケータ

Exp_NRatioSign Exp_NRatioSign

Exp_NRatioSign Expert Adviser は NRatioSign セマフォ矢印シグナルインディケータによって生成されたシグナルに基づいています。