内容

Exp_TrendlessAG_Hist は TrendlessAG_Hist トレンドインディケータによって生成されたシグナルに基づいています。

インディケータヒストグラムが方向を変える場合は、バーが閉じた場合にシグナルが形成されます。

この Expert Adviser は実行のためにコンパイルされた TrendlessAG_Hist.ex5 インディケータファイルを必要とします。このファイルを terminal_data_folder\MQL5\Indicators に配置します。

TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供する Expert Adviser の使用、また、注文を出す際のストップロスおよびテイクプロフィットのオプション設定を可能にすることにご注意ください。 以下のリンクではライブラリのより多くのバリアントをダウンロードすることができます： 取引アルゴリズム。

下記のテストでは Expert Adviser のデフォルト入力パラメータが使用されています。テストではストップロスとテイクプロフィットは使われていません。

図１チャートでの約定の例

H12での2014のUSDJPYのテスト結果：

図2テスト結果チャート