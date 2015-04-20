Participe de nossa página de fãs
NRatioSign - indicador para MetaTrader 5
Rosh
Um indicador tipo semáforo que usa algorítmos baseados nos cruzamentos dos níveis sobrevendido e sobrecomprado do indicador NRatio.
O indicador usa as clasees de biblioteca SmoothAlgorithms.mqh library classes (copiar para o seguinte caminho de diretório: <terminal_data_folder>\MQL5\Include). O uso das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de Preço Médio para Cálculos Intermediários Sem Utilizar Buffers Adicionais".
Fig. 1. O indicador NRatioSign
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12593
