Autor:

Rosh

Um indicador tipo semáforo que usa algorítmos baseados nos cruzamentos dos níveis sobrevendido e sobrecomprado do indicador NRatio.

O indicador usa as clasees de biblioteca SmoothAlgorithms.mqh library classes (copiar para o seguinte caminho de diretório: <terminal_data_folder>\MQL5\Include). O uso das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de Preço Médio para Cálculos Intermediários Sem Utilizar Buffers Adicionais".

Fig. 1. O indicador NRatioSign