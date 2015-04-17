请观看如何免费下载自动交易
TrendlessAG_Hist - MetaTrader 5脚本
原作者:
Barmaley
一款低趋势指标 (振荡器) 基于 Joe DiNapoli 所著的书籍 "Trading with DiNapoli Levels -- 依据 DiNapoli 级别交易", 并制作彩色直方图。此外, 最终的指标要经过平滑。
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类 (复制到 <客户端数据文件夹>\MQL5\Include)。类库的使用描述可参阅文章 "不使用额外的缓冲区，为中间计算进行系列价格的平均化"。
图例. 1. 指标 TrendlessAG_Hist
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12585
TrendlessAGSign
一款信号量指标，使用来自 TrendlessAG 振荡器的零轴突破来生成信号。BackgroundCandle_TrendlessAG_HTF
此指标基于 TrendlessAG 指标提供的数据来绘制更高时间帧的长方形着色蜡烛条。
Exp_TrendlessAG_Hist
这款 Exp_TrendlessAG_Hist EA 基于 TrendlessAG_Hist 趋势指标生成的信号。NRatioSign
一款信号量指标，采用的算法基于来自 NRatio 指标的超卖和超买级别交叉。