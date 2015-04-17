原作者:

Barmaley

一款低趋势指标 (振荡器) 基于 Joe DiNapoli 所著的书籍 "Trading with DiNapoli Levels -- 依据 DiNapoli 级别交易", 并制作彩色直方图。此外, 最终的指标要经过平滑。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类 (复制到 <客户端数据文件夹>\MQL5\Include)。类库的使用描述可参阅文章 "不使用额外的缓冲区，为中间计算进行系列价格的平均化"。

图例. 1. 指标 TrendlessAG_Hist