TrendlessAG_Hist - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Просмотров:
2550
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

Barmaley

Индикатор (осциллятор) бестрендовости написан в соответствии с описанием приведённым в книге Джо ДиНаполи "Торговля с применением уровней ДиНаполи" и выполненный в виде цветной гистограммы. Дополнительно использовано сглаживание итогового индикатора.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор TrendlessAG_Hist

