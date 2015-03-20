Ставь лайки и следи за новостями
TrendlessAG_Hist - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2550
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Реальный автор:
Barmaley
Индикатор (осциллятор) бестрендовости написан в соответствии с описанием приведённым в книге Джо ДиНаполи "Торговля с применением уровней ДиНаполи" и выполненный в виде цветной гистограммы. Дополнительно использовано сглаживание итогового индикатора.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор TrendlessAG_Hist
