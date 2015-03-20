Торговая система с использованием индикатора Modified_Optimum_Elliptic_Filter.

Индикатор рисует свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками по данным индикатора TrendlessAG.

Индикатор бестрендовости (по книге "Торговля с применением уровней ДиНаполи"), выполненный в виде цветной гистограммы.

Семафорный сигнальный индикатор с алгоритмом на пересечениях уровней перепроданности и перекупленности индикатора NRatio.