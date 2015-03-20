CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

TrendlessAGSign - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2127
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Barmaley

Семафорный сигнальный индикатор, использующий для сигналов пробой нулевой линии осциллятора TrendlessAG.

Рис.1. Индикатор TrendlessAGSign

Рис.1. Индикатор TrendlessAGSign

BackgroundCandle_TrendlessAG_HTF BackgroundCandle_TrendlessAG_HTF

Индикатор рисует свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками по данным индикатора TrendlessAG.

Exp_Modified_Optimum_Elliptic_Filter Exp_Modified_Optimum_Elliptic_Filter

Торговая система с использованием индикатора Modified_Optimum_Elliptic_Filter.

TrendlessAG_Hist TrendlessAG_Hist

Индикатор бестрендовости (по книге "Торговля с применением уровней ДиНаполи"), выполненный в виде цветной гистограммы.

NRatioSign NRatioSign

Семафорный сигнальный индикатор с алгоритмом на пересечениях уровней перепроданности и перекупленности индикатора NRatio.