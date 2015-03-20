Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
TrendlessAGSign - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2127
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Barmaley
Семафорный сигнальный индикатор, использующий для сигналов пробой нулевой линии осциллятора TrendlessAG.
Рис.1. Индикатор TrendlessAGSign
BackgroundCandle_TrendlessAG_HTF
Индикатор рисует свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками по данным индикатора TrendlessAG.Exp_Modified_Optimum_Elliptic_Filter
Торговая система с использованием индикатора Modified_Optimum_Elliptic_Filter.
TrendlessAG_Hist
Индикатор бестрендовости (по книге "Торговля с применением уровней ДиНаполи"), выполненный в виде цветной гистограммы.NRatioSign
Семафорный сигнальный индикатор с алгоритмом на пересечениях уровней перепроданности и перекупленности индикатора NRatio.