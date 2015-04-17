代码库部分
TrendlessAGSign - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1431
等级:
(13)
已发布:
已更新:
原作者:

Barmaley

一款信号量指标，使用来自 TrendlessAG 振荡器的零轴突破来生成信号。

图例. 1. 指标 TrendlessAGSign

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12584

