因此发布一个链接 -
让其他人评价
原作者:
Barmaley
一款信号量指标，使用来自 TrendlessAG 振荡器的零轴突破来生成信号。
图例. 1. 指标 TrendlessAGSign
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12584
BackgroundCandle_TrendlessAG_HTF
此指标基于 TrendlessAG 指标提供的数据来绘制更高时间帧的长方形着色蜡烛条。TrendlessAG_HTF
此 TrendlessAG 指标在输入参数中有时间帧选项。
TrendlessAG_Hist
一款低趋势指标 (基于书籍 "Trading with DiNapoli Levels -- 依据 DiNapoli 级别交易") 制作彩色直方图。Exp_TrendlessAG_Hist
这款 Exp_TrendlessAG_Hist EA 基于 TrendlessAG_Hist 趋势指标生成的信号。