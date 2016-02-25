内容

Ozymandias インディケータを使ったトレーディングシステムです。

インディケータの中央の線の色が変更したときに、取引の決定がなされます。

この Expert Adviser は実行のためにコンパイルされた Ozymandias.ex5 インディケータファイルを必要とします。 このファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供する Expert Adviser の使用、また、注文を出す際のストップロスおよびテイクプロフィットのオプション設定を可能にすることにご注意ください。 以下のリンクではライブラリのより多くのバリアントをダウンロードすることができます： TradeAlgorithms.

下記のテストでは Expert Adviser のデフォルト入力パラメータが使用されています。テストではストップロスとテイクプロフィットは使われていません。





図１チャートでの約定の例

H4での2014のGBPJPYのテスト結果：

図2テスト結果チャート