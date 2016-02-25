無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Ozymandias - MetaTrader 5のためのインディケータ
オリジナル著者：
GoldnMoney
内容
Ozymandias は、偽の価格変動をフィルタリングするよく知られたインディケータです。
このインディケータは、価格帯の周りに青赤のラインが表示します。市場が売られ過ぎか買わであるかを示す価格帯もあります。色のついた線は平均価格の値を示します。青い線は、（市場が買われ過ぎでない場合のみ）買いのためのエントリポイントを探すべきであることを意味します。色が赤に変更された場合（インディケータは売られ過ぎの市場を示していない場合）、その後、ショートポジションをオープンする必要があります。
Ozymandias インディケータは市場エントリまたはエグジットの適切な時間を決定するためにのみ使用することができることにご注意ください。この指標のトレンドの変化はシグナルではありません。
図１Ozymandias インディケータ
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12542
