オリジナル著者：

Geokom FX Lab

内容

内部バーインディケータは一時的価格の統合の位置を示します。

内部バーは、鷹値が一つ前のバーの最大値を下回り、安値が以前のバーの最小値を上回るバーです。

次のローソク足が前の転換点を打破していない場合には、価格の連結期間を予測することは論理的です。

この範囲からの離脱に基づいたストラテジーを行うことが可能です。

もともとこのインディケータはMQL4で書かれ2012年3月2日にコードベースに公開されました。

図１Geo_InnerBar インディケータ