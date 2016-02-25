コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Geo_InnerBar - MetaTrader 5のためのインディケータ

パブリッシュ済み:
アップデート済み:
内容

内部バーインディケータは一時的価格の統合の位置を示します。

内部バーは、鷹値が一つ前のバーの最大値を下回り、安値が以前のバーの最小値を上回るバーです。

次のローソク足が前の転換点を打破していない場合には、価格の連結期間を予測することは論理的です。

この範囲からの離脱に基づいたストラテジーを行うことが可能です。

もともとこのインディケータはMQL4で書かれ2012年3月2日にコードベースに公開されました。

図１Geo_InnerBar インディケータ

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12524

