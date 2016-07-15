コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

DDE - サーバ - MetaTrader 5のためのエキスパート

削除済み
3331
(66)
実際の著者：

RickD e2e-fx.net

この小さなツールがほこりを集めているのはもったいないでしょう。

実際にMetaTrader4（MQL4）用に設計され、微調整をもってMetaTrader 5（MQL5）でも優れた機能を示します。これは、小さなMFCアプリケーション（DDEサーバ）です。

MQL5で利用可能になるデータはすべて、このDDEインターフェース（例えばExcelに生データを送る）経由でエクスポートすることができます。

MQL5での例 （エキスパートアドバイザー）：

イベント処理関数のOnTimer().の助けを借りてMQL5生データを毎秒エキスポート

  • アカウントを提供する会社の名前
  • サーバ時刻
  • 現在の移動平均（EMA 21）

コメント：

MFCアプリケーション（DDEサーバ）解凍と実行

