DDE - サーバ - MetaTrader 5のためのエキスパート
実際の著者：
RickD e2e-fx.net
この小さなツールがほこりを集めているのはもったいないでしょう。
実際にMetaTrader4（MQL4）用に設計され、微調整をもってMetaTrader 5（MQL5）でも優れた機能を示します。これは、小さなMFCアプリケーション（DDEサーバ）です。
MQL5で利用可能になるデータはすべて、このDDEインターフェース（例えばExcelに生データを送る）経由でエクスポートすることができます。
MQL5での例 （エキスパートアドバイザー）：
イベント処理関数のOnTimer().の助けを借りてMQL5生データを毎秒エキスポート
- アカウントを提供する会社の名前
- サーバ時刻
- 現在の移動平均（EMA 21）
コメント：MFCアプリケーション（DDEサーバ）解凍と実行
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/1246
