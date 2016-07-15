無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Exp_VortexIndicator - MetaTrader 5のためのエキスパート
VortexIndicator指標を使用した取引システム。取引を実行するためのシグナルは、バーが閉じるときに雲の色が変わった場合に形成されます。取引からのエグジットは未決注文か雲の色がポジションの反対であった場合に行われます。
コンパイルされたVortexIndicator.ex5 ファイルをterminal_data-folder\MQL5\Indicatorsに配置します。
下記の検証ではエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されています。決済逆指値と決済指値は検証では使われていません。
画像：
図1 チャートでの取引履歴のインスタンス。
H4での2011のUSDCHFの検証結果：
図2 検証結果のチャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1234
