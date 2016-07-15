実際の著者：

Scratchman

このトレンド指標は「Technical Analysis of Stocks & Commodities（株式＆コモディティのテクニカル分析）」の2010年1月号に掲載された「The Vortex Indicator（渦指標）」稿で公表されました。

指標とそれによる取引のアイデアの詳細な説明は、参照記事で述べられました。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2010年1月4日に公開されました。

図1 VortexIndicator指標