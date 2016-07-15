無料でロボットをダウンロードする方法を見る
VortexIndicator - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
Scratchman
このトレンド指標は「Technical Analysis of Stocks & Commodities（株式＆コモディティのテクニカル分析）」の2010年1月号に掲載された「The Vortex Indicator（渦指標）」稿で公表されました。
指標とそれによる取引のアイデアの詳細な説明は、参照記事で述べられました。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2010年1月4日に公開されました。
図1 VortexIndicator指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1228
Exp_TrendValue
この取引システムは、TrendValue指標のシグナルに基づいて描かれました。SafeZoneV2
チャンネルテーマのもう1つのバリエーション。
BandsFBA
フロントのフィルタリングとダンピングを持ったボリンジャーバンド指標。Exp_MACD_Xtr
MACD_Xtr指標を使った取引システム。