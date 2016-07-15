コードベースセクション



AutoTrendLines - MetaTrader 5のためのインディケータ

新しいバーが発生した場合、指標はトレンドラインを描くポイントを定義し、点の座標が変更された場合には再描画します。点を決定する際には、現在のバーは無視されます。支持線は低、抵抗線は高に描かれています。指標には2つの判断点があります。両方のタイプは、以下の支持ラインの例で説明されています。

主要パラメータ；

  • InpLineType - ラインタイプ
  • InpLeftExmSide - 左側の極値側*（タイプ1,2）
  • InpRightExmSide - 右側の極値側*（タイプ1）
  • InpFromCurrent - 現在のバーからのオフセット（タイプ2）
  • InpPrevExmBar - 極値の前のバーの考慮（タイプ2）


タイプ1。2極値によります。

  1. 最後から１つ目のバーから左に「行き」 、どちらか側のInpRightExmSideバーから最初の（右）極値を検索します。
  2. 最初の点から再び左に「行き」、どちらか側のInpRightExmSideバーから2番目の（右）極値を検索します。
  3. トレンドラインを描画します。

AutoTrendLinesタイプ1（EXM_EXM）


タイプ2。極値とデルタ。

  1. 最後から１つ目のバーから左に「行き」 、どちらか側のInpRightExmSideから2番目の（左）極値を検索します。
  2. 現在のInpFromCurrentバーから始めて2番目の極値まで、もっと低いdelta**を持つバーを探します。2番目の点の右側からのバーを考慮する/しないの2つのバリアントが可能です。
  3. トレンドラインを描画します。

а) 線は左の点の右側のバーを考慮して描かれています。

AutoTrendLinesタイプ2 (EXM_DELTA) InpPrevExmBar=true


а) 線は左の点の右側のバーを考慮せずに描かれています。

AutoTrendLinesタイプ2 (EXM_DELTA) InpPrevExmBar = false


*極値とは、左右N個のバーの上の最小値と下の最大値を持つバーを意味します。実際には、極値は、N-バーフラクタルと実質的に同一です。

**デルタの演算には下記の式が使われます。

支持： (右価格 - 左価格) / (右バーインデックス - 左バーインデックス)

抵抗： (左価格 - 右価格) / (右バーインデックス - 左バーインデックス)

推奨：

  • 左側の極値は右側の極値よりも価値があり、これが左側のパラメータが高く設定されている理由です。
  • 適応前に、М1時間枠でそのパラメータの小さな値を指標の動作のために観察することをお勧めします。
  • 私の意見では2番目のタイプ（極値およびデルタ）の線はよりダイナミックで市場に存在すると現在の市場により対応しています。
  • その後各パラメータが影響を及ぼす描画の種類に注意されます（例外には厚さや色などのラインのような特性があります）。

