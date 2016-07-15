新しいバーが発生した場合、指標はトレンドラインを描くポイントを定義し、点の座標が変更された場合には再描画します。点を決定する際には、現在のバーは無視されます。支持線は低、抵抗線は高に描かれています。指標には2つの判断点があります。両方のタイプは、以下の支持ラインの例で説明されています。

主要パラメータ；

InpLineType - ラインタイプ

InpLeftExmSide - 左側の極値側*（タイプ1,2）

InpRightExmSide - 右側の極値側*（タイプ1）

InpFromCurrent - 現在のバーからのオフセット（タイプ2）

InpPrevExmBar - 極値の前のバーの考慮（タイプ2）





タイプ1。2極値によります。

最後から１つ目のバーから左に「行き」 、どちらか側のInpRightExmSideバーから最初の（右）極値を検索します。 最初の点から再び左に「行き」、どちらか側のInpRightExmSideバーから2番目の（右）極値を検索します。 トレンドラインを描画します。









タイプ2。極値とデルタ。

最後から１つ目のバーから左に「行き」 、どちらか側のInpRightExmSideから2番目の（左）極値を検索します。 現在のInpFromCurrentバーから始めて2番目の極値まで、もっと低いdelta**を持つバーを探します。2番目の点の右側からのバーを考慮する/しないの2つのバリアントが可能です。

トレンドラインを描画します。

а) 線は左の点の右側のバーを考慮して描かれています。











а) 線は左の点の右側のバーを考慮せずに描かれています。









*極値とは、左右N個のバーの上の最小値と下の最大値を持つバーを意味します。実際には、極値は、N-バーフラクタルと実質的に同一です。

**デルタの演算には下記の式が使われます。

支持： (右価格 - 左価格) / (右バーインデックス - 左バーインデックス)

抵抗： (左価格 - 右価格) / (右バーインデックス - 左バーインデックス)

推奨：