コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

Exp_LinearRegSlopeV2 - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
762
評価:
(19)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
exp_linearregslopev2.mq5 (7.92 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ビュー
tradealgorithms.mqh (67.73 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
colorlinearregslope_v2.mq5 (10.09 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

ColorLinearRegSlope_V2指標を使った取引システム。取引を実行するためのシグナルは、バーが閉じるときに指標のバンドの色が変化する場合に形成されます。取引からのエグジットは未決注文かバンドの色の変更のいずれかによって行われます。

コンパイルされたColorLinearRegSlope_V2.ex5ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

下記の検証ではエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されています。決済逆指値と決済指値は検証では使われていません。

図1　チャート上の取引履歴のインスタンス。

図1　チャートでの取引履歴のインスタンス。

 H4での2011のUSDCHFの検証結果：

図2　 検証結果のチャート

図2　 検証結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1232

Exp_MACD_Xtr Exp_MACD_Xtr

MACD_Xtr指標を使った取引システム。

BandsFBA BandsFBA

フロントのフィルタリングとダンピングを持ったボリンジャーバンド指標。

極値 極値

この指標は、トレンド反転を予測することができます。

HaDelta HaDelta

HaDelta指標は他のトレーダーの一歩先でいる援助をします。