無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Exp_LinearRegSlopeV2 - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 762
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
ColorLinearRegSlope_V2指標を使った取引システム。取引を実行するためのシグナルは、バーが閉じるときに指標のバンドの色が変化する場合に形成されます。取引からのエグジットは未決注文かバンドの色の変更のいずれかによって行われます。
コンパイルされたColorLinearRegSlope_V2.ex5ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。
下記の検証ではエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されています。決済逆指値と決済指値は検証では使われていません。
図1 チャートでの取引履歴のインスタンス。
H4での2011のUSDCHFの検証結果：
図2 検証結果のチャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1232
Exp_MACD_Xtr
MACD_Xtr指標を使った取引システム。BandsFBA
フロントのフィルタリングとダンピングを持ったボリンジャーバンド指標。