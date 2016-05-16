無料でロボットをダウンロードする方法を見る
X2MA - MetaTrader 5のためのインディケータ
二重平滑化と可能な変形のダースからそれぞれの平滑化を選択する可能性を持つユニバーサル移動平均。
- SMA - 単純移動平均
- EMA - 指数移動平均
- SMMA - 平滑化された移動平均
- LWMA - 線形加重移動平均
- JJMA - JMA 適応平均
- JurX -ウルトラリニア平滑化
- ParMA - パラボリック平滑化
- T3 - Tillsonの複数指数平滑化
- VIDYA - Tushar Chandeのアルゴリズムを使用した平滑化
- AMA - Perry Kaufmanのアルゴリズムを使用した平滑化
Phase1およびPhase2パラメータは異なる平滑化アルゴリズムでは完全に異なる意味を持つことには留意すべきです。JMAでは、それは-100〜100の外部Phase変数です。それは、T3ではより良い視覚化のために100を乗じた平滑化率、VIDYAでは CMOオシレータ期間、AMAでは低速EMAの期間です。他のアルゴリズムでは、これらのパラメータは、平滑化には影響しません。AMAの高速EMA期間ではこれは固定値で、デフォルトでは2に等しいです。累乗比もAMAでは2に等しいです。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/465
MACD_Histogram
このインディケータｈチャート上にMACDヒストグラムと価格の乖離を表示します。変動指数
変動指数は時系列にトレンドや横這いの動きがあるかまたはランダムな動きで支配されているかを示します。
ボリンジャーバンドセット
ユニバーサル平滑化アルゴリズムに基づいて作成されたボリンジャーバンド®のセットi-Sadukey_v1
このデジタルフィルタに基づいたインディケータは、トレンドの方向を示します。