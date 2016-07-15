無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Exp_MAMA - MetaTrader 5のためのエキスパート
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください
MAMA指標の移動平均が交差されるときにエントリを使用して描画されるExp_MAMAエキスパートアドバイザー。取引を実行するためのシグナルは、バーが閉じるときに指標の移動平均が交差された場合に形成されます。
コンパイルされたMAMA_Optim.ex5 ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。
下記の検証ではエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されています。決済逆指値と決済指値は検証では使われていません。
図1 チャートでの取引履歴のインスタンス。
H4での2011のUSDCHFの検証結果：
図2 検証結果のチャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1203
