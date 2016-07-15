MALR指標に基づいて描画されたエキスパートアドバイザー。トレーリングストップ、ロットの増加、平均および反転機能が用意されています。

EA_MALRエキスパートアドバイザーはMALR指標（著者不明）に基づいて描画されています。売りは価格が<MALRHH>ライン（最も上の線）を上から下に交差した後で開けられ、買いは価格が<MALRLL>（最も下の線）を横切った後に開かれます。

これは、以下の機能が含みます。



新しいシグナルによって平均化されるポジション、



シグナル反転時のポジション反転、



追加的な設定を持つトレーリングストップ、



設定されたエクイティドローダウンへのロット増加

2000以来のEURUSDの検証結果：初期ロット0.10、頭金10000ドル、1:500、MetaQuotes-デモ

ロット増加と増加なしのチャートは下記に表されます。

平均化と反転が使用されていません（決済逆指値/決済指値は使用されます）。















AVERAGING（平均化）関数は有効にされています（反転関数は無効にされています）。















REVERSAL（反転）関数は有効にされています （平均化 関数 は無効にされています）。













REVERSALおよびAVERAGING関数は有効にされています。















エキスパートアドバイザー（端末）がネットワークエラーと切断によって再起動される場合データの損失から保護されています。



エキスパートアドバイザーのメイン設定（これらの設定が使用されていない場合はゼロ）：



sl/tp - ポジションが開かれた後で設定

N_modify_sltp - 失敗した取引で決済逆指値/決済指値を設定する回数

use_Averaging - ポイント単位での設定された損失（loss_forAveraging）での平均化の有効化。新しい単一の方向性のあるシグナルが現れた場合の追加の基本的なロットを開ける。

loss_forAveraging - 以前の始値による損失のポイント数（最後の平均）

Position_overturn - 指標上のシグナルが反対に変化するポジションの反転。（乗算の）反転係数で乗算されたロット逆転。



use_increase - ポジションが開かれるときや平均されるときの指定されたドローダウン（Max_drawdown）へのロットの増加

Trail_StopLoss - ポイント単位でのトレイルストップストップロス（trail）の有効化。逆転と平均がある場合、トレイルストップは保存されます。