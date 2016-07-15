無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
MALR - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 867
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1186
TEMAバンド
ボリンジャーバンドに似た指標。Ind - CosmoGround
黒チャート上の星空指標
時間的なモメンタム
1つの選択された時点からの相対価格変動の指標Exp_AdaptiveRenko
AdaptiveRenko指標のNRTRに基づいて描画されたExp_AdaptiveRenkoエキスパートアドバイザー。