ポケットに対して
エキスパート

Exp_Candles_XSmoothed - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin
ビュー:
746
評価:
(19)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
exp_xcandles_smoothed.mq5 (8.13 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ビュー
tradealgorithms.mqh (67.73 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
candles_smoothed.mq5 (6.49 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
Candles_Smoothed指標を使ったブレイクスルー取引システム。取引を実行するためのシグナルは、バーが閉じるときにブレイクスルーのレベルが指標ローソク足の高値を上回るか安値を下回る場合に形成されます。

コンパイルされたCandles_Smoothed.ex5ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

下記の検証ではエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されています。決済逆指値と決済指値は検証では使われていません。

図1　チャートでの取引履歴のインスタンス。

 H4での2011のUSDCHFの検証結果：

図2　 検証結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1190

