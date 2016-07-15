無料でロボットをダウンロードする方法を見る
私たちのファンページに参加してください
SendPush - MetaTrader 5のためのスクリプト
説明：
スマートフォンに即時プッシュ通知を送信する最も簡単なスクリプト。インスタント通知を送信する前に、それらがスマートフォンに送信されるようにクライアント端末を設定 するのはごく自然です。
図1 コンピューターの端末からの即時プッシュ通知の送信
図2 スマートフォンでの即時プッシュ通知の受信
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1173
