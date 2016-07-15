コードベースセクション
ポケットに対して
スクリプト

SendPush - MetaTrader 5のためのスクリプト

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1043
評価:
(27)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
説明：

スマートフォンに即時プッシュ通知を送信する最も簡単なスクリプト。インスタント通知を送信する前に、それらがスマートフォンに送信されるようにクライアント端末を設定 するのはごく自然です。

図1 コンピューターの端末からの即時プッシュ通知の送信

図1 コンピューターの端末からの即時プッシュ通知の送信 

図2 スマートフォンでの即時プッシュ通知の受信

図2 スマートフォンでの即時プッシュ通知の受信 

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1173

