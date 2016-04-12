コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

TREND_alexcud v_2 - MetaTrader 4のためのエキスパート

インディケータTREND_alexcud v_2をベースにしたエキスパートアドバイザです。

バックテスト結果：

インディケータTREND_alexcudをベースにしたエキスパートアドバイザです。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8004

