20/200 expert v 4.2 AntS - MetaTrader 4のためのエキスパート
- ビュー:
- 921
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
厳密な最適化を行い、自動的なロットサイズ算出およびロットの拡張を追加することで、かなり修正されたパベル・スミルノフ氏によるEA (http://www.autoforex.ru/lab/20_200_v3/20_200_v3.php) です。1万ドルの預金で取引することをおすすめします。ユーロドル1時間足だけで取引を！
Strategy Tester Report
20_200 expert_v4.2_AntS
RealTrade-Real (Build 211)
|通貨ペア
|EURUSD (ユーロドル)
|時間軸
|1時間足 (H1) 1999年1月8日 19:00～2008年2月19日 21:59 (1999年1月1日～2008年2月25日)
|モデル
|始値
|ヒストリー内のバー数
|56830
|生成されたティックの数
|113543
|モデル化の質
|n/a
|チャートの不一致エラー
|0
|初期証拠金
|300.00
|純利益
|550048.30
|総利益
|891364.97
|総損益
|-341316.66
|プロフィットファクタ
|2.61
|期待利得
|621.52
|絶対ドローダウン
|2.40
|最大ドローダウン
|52378.80 (9.79%)
|相対ドローダウン
|53.11% (1223.90)
|総取引数
|885
|ショートポジション
|350 (92.00%)
|ロングポジション
|535 (86.54%)
|勝トレード（全体からパーセンテージを計算する）
|785 (88.70%)
|負トレード（全体からパーセンテージを計算する）
|100 (11.30%)
|最大
|勝トレード
|23400.00
|勝トレード
|-26633.85
|平均
|勝トレード
|1135.50
|勝トレード
|-3413.17
|最大
|連続勝ち（利益）
|29 (9280.86)
|連続負け (損失)
|2 (-2413.50)
|最大
|連続利益 (勝ちの数)
|104905.80 (24)
|連続損失 (負けの数)
|-26633.85 (1)
|平均
|連続勝ち
|8
|連続負け
|1
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7891
