コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

20/200 expert v 4.2 AntS - MetaTrader 4のためのエキスパート

[Удален] | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
921
評価:
(14)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

厳密な最適化を行い、自動的なロットサイズ算出およびロットの拡張を追加することで、かなり修正されたパベル・スミルノフ氏によるEA (http://www.autoforex.ru/lab/20_200_v3/20_200_v3.php) です。1万ドルの預金で取引することをおすすめします。ユーロドル1時間足だけで取引を！

Strategy Tester Report
20_200 expert_v4.2_AntS
RealTrade-Real (Build 211)


通貨ペア EURUSD (ユーロドル)
時間軸 1時間足 (H1) 1999年1月8日 19:00～2008年2月19日 21:59 (1999年1月1日～2008年2月25日)
モデル 始値
ヒストリー内のバー数 56830 生成されたティックの数 113543 モデル化の質 n/a
チャートの不一致エラー 0
初期証拠金 300.00
純利益 550048.30 総利益 891364.97 総損益 -341316.66
プロフィットファクタ 2.61 期待利得 621.52
絶対ドローダウン 2.40 最大ドローダウン 52378.80 (9.79%) 相対ドローダウン 53.11% (1223.90)
総取引数 885 ショートポジション 350 (92.00%) ロングポジション 535 (86.54%)
勝トレード（全体からパーセンテージを計算する） 785 (88.70%) 負トレード（全体からパーセンテージを計算する） 100 (11.30%)
最大 勝トレード 23400.00 勝トレード -26633.85
平均 勝トレード 1135.50 勝トレード -3413.17
最大 連続勝ち（利益） 29 (9280.86) 連続負け (損失) 2 (-2413.50)
最大 連続利益 (勝ちの数) 104905.80 (24) 連続損失 (負けの数) -26633.85 (1)
平均 連続勝ち 8 連続負け 1

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7891

AUTO_STOP_REVERS AUTO_STOP_REVERS

修正されたパラボリックです。相場の状態によって、エントリーとエグジットのポイントを設定します。

buy_sell buy_sell

トレンドインジケータです。建物の角のように簡単です。

Level Trading Level Trading

デイトレードにおすすめの売買システムです。

StepMA_v7 StepMA_v7

インディケータ StepMA_v7