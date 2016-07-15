このエキスパートアドバイザーは、移動平均の原理で動作します。両方向に同時に。取引量は売買で別々に算出されます。受けとられた取引量を与えられた「保存割合」に従って分割します。

１つの注文が送られます。

このプログラムは指標を使用しません。

このエキスパートアドバイザーは、自動売買チャンピオンシップ2012https://championship.mql5.com/2012/en/users/IvanBGで発表されました。



