Averager on BUY and SELL simultaneously（売買の同時平均） - MetaTrader 5のためのエキスパート
このエキスパートアドバイザーは、移動平均の原理で動作します。両方向に同時に。取引量は売買で別々に算出されます。受けとられた取引量を与えられた「保存割合」に従って分割します。
１つの注文が送られます。
このプログラムは指標を使用しません。
このエキスパートアドバイザーは、自動売買チャンピオンシップ2012https://championship.mql5.com/2012/en/users/IvanBGで発表されました。
MaTMFI
True MFI 指標の平滑化された低速バージョン。True MFI （標準MFIへの代替）
多くの場合、価格の上昇や下降には取引の活性の増加が先行します。True MFI 指標はこの事実を使用しようとします。
True RVI - 市場の相対力指数（にぎわい）
取引量を考慮する標準RVI指標の代替品。Exp_2pbIdealMA
Exp_2pbIdealMA指標は2つの移動平均の交差に基づいています。取引を実行するためのシグナルは、高速移動平均の2pbIdeal1MAが低速移動平均の2pbIdeal3MAを交差する場合にはバーが閉じるときに形成されます。