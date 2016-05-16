コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

トレンドパワーと方向インディケータ - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
1735
評価:
(27)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
ColorBBCandles.mq5 (16.77 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

このインディケータは、トレンドのパワーと方向に応じてロウソク足を異なる色で描画します。

このインディケータは異なる偏差入力パラメータ値を持つ5対称 ボリンジャーバンド に基づいています。大きな偏差値を持つチャネルのブレイクアウトはローソク足の明るい色につながります。マルーン色の影は下降市場、春緑の色合いは上昇市場のために使用されています。

トレンド表示には5偏差レベルと10色が使用されます。最も弱い偏差レベルが満たされていない場合には、ローソク足が着色されず一般的な色を持っています。

このインディケータは SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

ColorBBCandles

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/477

