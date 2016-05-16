無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
トレンドパワーと方向インディケータ - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1735
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
このインディケータは、トレンドのパワーと方向に応じてロウソク足を異なる色で描画します。
このインディケータは異なる偏差入力パラメータ値を持つ5対称 ボリンジャーバンド に基づいています。大きな偏差値を持つチャネルのブレイクアウトはローソク足の明るい色につながります。マルーン色の影は下降市場、春緑の色合いは上昇市場のために使用されています。
トレンド表示には5偏差レベルと10色が使用されます。最も弱い偏差レベルが満たされていない場合には、ローソク足が着色されず一般的な色を持っています。
このインディケータは SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/477
チャイキンオシレータ（Chaikin Oscillator）
平滑化アルゴリズムを選択できるチェイキンオシレータケルトナーチャンネルセット
ユニバーサル平滑に基づいたケルトナーチャンネルのセット