コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

T3MA - MetaTrader 4のためのエキスパート

дмитрий | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
936
評価:
(7)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

このEAは、インディケータT3MA-ALARMをベースにして、シグナルアローが発生すると、取引を行います。

1回1取引、または幾つかの取引を同時に行うことが設定可能です。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7904

Trix Trix

インディケータTrixは、相場の買われ過ぎ・売られ過ぎを判断する、または勢いを示すために使用されます。

DeMark Trendline Trader DeMark Trendline Trader

インディケータ DeMark Trendline Trader

RSI-TC RSI-TC

インディケータ RSI-TC

Filter over WPR Filter over WPR

インディケータ Filter over WPR。ストハスティックスをベースにしています。