コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

日本製のローソク足パタン - MetaTrader 5のためのインディケータ

earnforex.com | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
発行者:
Ronnie Mansolillo
ビュー:
2510
評価:
(80)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

EarnForex.com、Carl Sanders による MetaTrader 4 指標に基づく

この指標はチャート上に日本製のローソク足で作成されたパターンを表示します。

この指標は、私がGoogle検索で「Earnforex.com」で発見されたもので、私は色をいくつか変更しました。すべてのパターンは、市場の方向の変化を表すものではありません。私はチャートにHRM4とSS4だけを表示するのが便利だと思いました。以下は、すべてのパターンの仕様です。

色は変更可能でアラートを有効/無効にすることもできます。

弱気のパターン：

  • SS 2,3,4 = シューティングスター
  • E_star = イブニングスター
  • E_Doji = イブニング同時スター
  • DCC = Dark Cloud Pattern（被せ線）
  • S_E = Bearish Engulfing Pattern（弱気の抱き線）

強気のパターン：

  • HRM 2,3,4 = Bullish Hammer（強気ハンマー）
  • M_Star = モーニングスター
  • M_Doji = モーニング同時スター
  • P_L = Piercing Line Pattern（切り込み線）
  • L_E = Bullish Engulfing Pattern（強気の抱き線）

audusd2

audusd

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/11432

SimpleBars_Signal SimpleBars_Signal

SimpleBars_Signal指標は、固定された時間枠でのSimpleBars 指標の値を使用して、現在の動向に関する情報を示します。

KaufWMAcross_HTF KaufWMAcross_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つKaufWMAcross指標

GFilter GFilter

ガウスフィルタによって処理された価格シリーズを含む移動平均

Rj_RMA Rj_RMA

レンジの移動平均。計算は、期間の高値と安値に基づいています。