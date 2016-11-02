無料でロボットをダウンロードする方法を見る
日本製のローソク足パタン - MetaTrader 5のためのインディケータ
- Ronnie Mansolillo
- 2510
実際の著者：
EarnForex.com、Carl Sanders による MetaTrader 4 指標に基づく
この指標はチャート上に日本製のローソク足で作成されたパターンを表示します。
この指標は、私がGoogle検索で「Earnforex.com」で発見されたもので、私は色をいくつか変更しました。すべてのパターンは、市場の方向の変化を表すものではありません。私はチャートにHRM4とSS4だけを表示するのが便利だと思いました。以下は、すべてのパターンの仕様です。
色は変更可能でアラートを有効/無効にすることもできます。
弱気のパターン：
- SS 2,3,4 = シューティングスター
- E_star = イブニングスター
- E_Doji = イブニング同時スター
- DCC = Dark Cloud Pattern（被せ線）
- S_E = Bearish Engulfing Pattern（弱気の抱き線）
強気のパターン：
- HRM 2,3,4 = Bullish Hammer（強気ハンマー）
- M_Star = モーニングスター
- M_Doji = モーニング同時スター
- P_L = Piercing Line Pattern（切り込み線）
- L_E = Bullish Engulfing Pattern（強気の抱き線）
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/11432
SimpleBars_Signal
SimpleBars_Signal指標は、固定された時間枠でのSimpleBars 指標の値を使用して、現在の動向に関する情報を示します。KaufWMAcross_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つKaufWMAcross指標