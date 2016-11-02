実際の著者：

EarnForex.com、Carl Sanders による MetaTrader 4 指標に基づく



この指標はチャート上に日本製のローソク足で作成されたパターンを表示します。

この指標は、私がGoogle検索で「Earnforex.com」で発見されたもので、私は色をいくつか変更しました。すべてのパターンは、市場の方向の変化を表すものではありません。私はチャートにHRM4とSS4だけを表示するのが便利だと思いました。以下は、すべてのパターンの仕様です。



色は変更可能でアラートを有効/無効にすることもできます。

弱気のパターン：

SS 2,3,4 = シューティングスター

E_star = イブニングスター

E_Doji = イブニング同時スター

DCC = Dark Cloud Pattern（被せ線）

S_E = Bearish Engulfing Pattern（弱気の抱き線）

強気のパターン：

HRM 2,3,4 = Bullish Hammer（強気ハンマー）

M_Star = モーニングスター

M_Doji = モーニング同時スター

P_L = Piercing Line Pattern（切り込み線）

L_E = Bullish Engulfing Pattern（強気の抱き線）







