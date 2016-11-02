無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Exp_SimpleBarsエキスパートアドバイザーは SimpleBarsトレンド指標によって生成されたシグナルに基づいています。
取引シグナルは、指標のバーの色が変わる場合にバーが閉じるときに形成されます。
EAを正しく操作するにはコンパイルされたSimpleBars.ex5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。
TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供する Expert Adviser の使用、また、注文を出す際のストップロスおよびテイクプロフィットのオプション設定を可能にすることにご注意ください。 以下のリンクではライブラリのより多くのバリアントをダウンロードすることができます： 取引アルゴリズム。
検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。
図1 チャートでの約定履歴のインスタンス
H6での2013のXAUUSD の検証結果：
図2 検証結果のチャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11429
SimpleBars_Signal指標は、固定された時間枠でのSimpleBars 指標の値を使用して、現在の動向に関する情報を示します。