無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
KaufWMAcross_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 747
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つKaufWMAcross 指標
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）
指標を正しく操作するにはコンパイルされたKaufWMAcross.mq5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。
図1 KaufWMAcross_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11430
Exp_SimpleBars
Exp_SimpleBarsエキスパートアドバイザーはSimpleBarsトレンド指標によって生成されたシグナルに基づいています。聖なるChao - 「Trading Chaos: 第2版」からのシグナル
これはまたまたChaos指標です。
SimpleBars_Signal
SimpleBars_Signal指標は、固定された時間枠でのSimpleBars 指標の値を使用して、現在の動向に関する情報を示します。日本製のローソク足パタン
この指標はチャート上に異なるローソク足パターンを表示します。色は変更可能でアラートを無効にすることもできます。