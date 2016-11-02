無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Exp_KaufWMAcross取引システムはKaufWMAcross指標で表示されるトレンド方向の変化に基づいています。
シグナルはバーが閉じるときに次の指標の矢印の出現があった場合に形成されます。
このエキスパートアドバイザーはコンパイルされたKaufWMAcross.ex5指標を使用します。このファイルを terminal_data_folder\MQL5\Indicators に配置します。
検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。
図1 チャートでの約定履歴のインスタンス
H6での2013のGBPUSDのテスト結果：
図2 検証結果のチャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11418
