Das Exp_KaufWMAcross Handelssystem basiert auf der Änderung der Trendrichtung, die vom KaufWMAcross Indikator angezeigt wird.

Ein Signal um einen Trade auszulösen wird durch Abschluss eines Balkens gebildet, wenn der nächste Indikatorpfeil auftritt.

Der Expert Advisor braucht die compilierte KaufWMAcross.ex5. Kopieren Sie diese in den Ornder terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb.1 Instanzen der Tradehistorie am Chart.

Testergebnisse für 2013 für GBPUSD H6:

Abb. 2. Chart der Testergebnisse