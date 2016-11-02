無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Exp_BvsB - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 700
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
Exp_BvsBエキスパートアドバイザーは BvsBトレンド指標によって生成されたシグナルに基づいています。
シグナルはバーが閉じるときに指標の雲の色に変化があった場合に形成されます。
EAを正しく操作するにはコンパイルされたBvsB.ex5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。
TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供する Expert Adviser の使用、また、注文を出す際のストップロスおよびテイクプロフィットのオプション設定を可能にすることにご注意ください。 以下のリンクではライブラリのより多くのバリアントをダウンロードすることができます： 取引アルゴリズム。
検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。
図1 チャートでの約定履歴のインスタンス
H4での2013のUSDJPYのテスト結果：
図2 検証結果のチャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11415
USDを参照する多通貨指標
この指標は、7主要通貨が対米ドルに対してどのように移動したかを示すために設計されています。QuotesDemo
グーグルファイナンスから世界指数の価格表示を取得する例
BvsB_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つBvsB指標Exp_KaufWMAcross
Exp_KaufWMAcross取引システムはKaufWMAcross指標で表示されるトレンド方向の変化に基づいています。