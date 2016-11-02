無料でロボットをダウンロードする方法を見る
BvsB_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 784
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つBvsB指標
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）
指標を正しく操作するにはコンパイルされたBvsB.mq5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。
図1 BvsB_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11416
