ポケットに対して
インディケータ

BvsB_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
784
評価:
(32)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
bvsb.mq5 (7.82 KB) ビュー
bvsb_htf.mq5 (11.36 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つBvsB指標

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指標チャート期間（時間枠）

指標を正しく操作するにはコンパイルされたBvsB.mq5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

図1　BvsB_HTF指標

