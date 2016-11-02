無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
シンプルなジグザグ - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 819
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
簡単なコードを使用して正しくピークを決定するあと一つのジグザグバージョン
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11419
Exp_KaufWMAcross
Exp_KaufWMAcross取引システムはKaufWMAcross指標で表示されるトレンド方向の変化に基づいています。BvsB_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つBvsB指標
聖なるChao - 「Trading Chaos: 第2版」からのシグナル
これはまたまたChaos指標です。Exp_SimpleBars
Exp_SimpleBarsエキスパートアドバイザーはSimpleBarsトレンド指標によって生成されたシグナルに基づいています。