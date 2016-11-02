コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

シンプルなジグザグ - MetaTrader 5のためのインディケータ

Andrey Litvichenko | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
819
評価:
(42)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
簡単なコードを使用して正しくピークを決定するあと一つのジグザグバージョン

シンプルなジグザグ

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11419

