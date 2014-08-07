Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Exp_KaufWMAcross - Asesor Experto para MetaTrader 5
- 1199
El sistema comercial Exp_KaufWMAcross está construido sobre la base del cambio de dirección de la tendencia, representado por el indicador KaufWMAcross.
La señal de ejecución de operaciones se forma en el momento del cierre de una barra, si aparece la flecha de turno en el indicador.
Para que el asesor generado funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador KaufWMAcross.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.
Figura 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico
Resultados de la simulación en el año 2013 en GBPUSD H6:
Figura 2. Gráfico de resultados de simulación
