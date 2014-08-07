CodeBaseSecciones
Exp_KaufWMAcross - Asesor Experto para MetaTrader 5

El sistema comercial Exp_KaufWMAcross está construido sobre la base del cambio de dirección de la tendencia, representado por el indicador KaufWMAcross.

La señal de ejecución de operaciones se forma en el momento del cierre de una barra, si aparece la flecha de turno en el indicador.

Para que el asesor generado funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador KaufWMAcross.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.

Figura 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico

Resultados de la simulación en el año 2013 en GBPUSD H6:

Figura 2. Gráfico de resultados de simulación

BvsB_HTF BvsB_HTF

Indicador BvsB con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Exp_BvsB Exp_BvsB

El experto Exp_BvsB está construido en base a las señales del indicador de tendencia BvsB.

Simple ZigZag Simple ZigZag

Otra variante más de zigzag, con un código sencillo, capaz de encontrar correctamente los picos.

Exp_SimpleBars Exp_SimpleBars

El experto Exp_SimpleBars está construido en base a las señales del indicador de tendencia SimpleBars.