コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

聖なるChao - 「Trading Chaos: 第2版」からのシグナル - MetaTrader 5のためのインディケータ

Eristocrat | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1135
評価:
(26)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

「聖なるChaoは、誰もが知らなければならないこと、それ以上のことを絶対的に象徴します。それも、ごた混ぜの周りの空きスペースで知る価値のないものまで象徴します。」

この指標は下記を表示します。

  • アリゲータ（顎、歯、唇）
  • アリゲータの下/上で完全に閉鎖する強気/弱気発散バー（1st Wise Man（1人目の賢人）) （反対トレンド）
  • 強気/弱気スーパーAOシグナル　(2nd Wise Man（2人目の賢人）)、オーサムオシレータ（モメンタム）での3つの同色のバー
  • 歯の上/下の強気/弱気フラクタル（3rd Wise Man（3人目の賢人））（トレンド）
  • 価格がアリゲータを交差/ピークする場所から1st Wise Man までのAngulation線
  • エキスパートではAngulation（角度）は、バッファ内にバーごとのポイントのずれとして格納されますが表示はされません。
  • 最後のx個のバーで最高の高値/最低の安値に基づいたトレイリングライン
  • シグナルとトレーリングの場合は係数で変更されたATR値が追加されます

最初に公開されたバージョン0.2にはこれらすべてが含まれており（「少なかれ」が強調されるべきですが）多かれ少なかれ動作します。バグもあり、一例は、本当のチャートでは実行できるArrayOutOfRangeがテスタでクラッシュすることです。お気軽に報告していただければ、改善します。

質問がある場合は最初にコードをお読みください。それはよくコメントされています。

エラーコードはあまりないので、意味をなす引数を設定する責任がユーザーにあります。

聖なるChao - 「Trading Chaos」からのシグナル

「デバッグですか？クリンゴンはデバッグしません。我々のソフトウェアは、弱者のためのものではありません。バグは、ユーザーの人格を養成するための良いものです。」

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/11427

シンプルなジグザグ シンプルなジグザグ

簡単なコードを使用して正しくピークを決定するあと一つのジグザグバージョン

Exp_KaufWMAcross Exp_KaufWMAcross

Exp_KaufWMAcross取引システムはKaufWMAcross指標で表示されるトレンド方向の変化に基づいています。

Exp_SimpleBars Exp_SimpleBars

Exp_SimpleBarsエキスパートアドバイザーはSimpleBarsトレンド指標によって生成されたシグナルに基づいています。

KaufWMAcross_HTF KaufWMAcross_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つKaufWMAcross指標