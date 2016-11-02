「聖なるChaoは、誰もが知らなければならないこと、それ以上のことを絶対的に象徴します。それも、ごた混ぜの周りの空きスペースで知る価値のないものまで象徴します。」

この指標は下記を表示します。

アリゲータ（顎、歯、唇）

アリゲータの下/上で完全に閉鎖する強気/弱気発散バー（1st Wise Man（1人目の賢人）) （反対トレンド）

強気/弱気スーパーAOシグナル (2nd Wise Man（2人目の賢人）)、オーサムオシレータ（モメンタム）での3つの同色のバー

歯の上/下の強気/弱気フラクタル（3rd Wise Man（3人目の賢人））（トレンド）

価格がアリゲータを交差/ピークする場所から1st Wise Man までのAngulation線

エキスパートではAngulation（角度）は、バッファ内にバーごとのポイントのずれとして格納されますが表示はされません。

最後のx個のバーで最高の高値/最低の安値に基づいたトレイリングライン

シグナルとトレーリングの場合は係数で変更されたATR値が追加されます

最初に公開されたバージョン0.2にはこれらすべてが含まれており（「少なかれ」が強調されるべきですが）多かれ少なかれ動作します。バグもあり、一例は、本当のチャートでは実行できるArrayOutOfRangeがテスタでクラッシュすることです。お気軽に報告していただければ、改善します。

質問がある場合は最初にコードをお読みください。それはよくコメントされています。

エラーコードはあまりないので、意味をなす引数を設定する責任がユーザーにあります。