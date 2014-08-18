代码库部分
EA

Exp_KaufWMAcross - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
1580
(37)
kaufwmacross.mq5 (7.54 KB) 预览
exp_kaufwmacross.mq5 (7.86 KB) 预览
tradealgorithms.mqh (68.11 KB) 预览
此 Exp_KaufWMAcross 交易系统基于 KaufWMAcross 指标显示的趋势方向改变。

在柱线收盘时，如果指标出现下一个箭头，则形成交易信号。

此 EA 需要编译的指标文件 KaufWMAcross.ex5。将它放置在客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\ 中。

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1 在图表中的历史成交实例。

测试结果 2013 品种 GBPUSD H6:

图例. 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/11418

BvsB_HTF BvsB_HTF

此 BvsB 指标在输入参数中有时间帧选项。

Exp_BvsB Exp_BvsB

这款 Exp_BvsB EA 基于趋势指标 BvsB 的信号。

简单 ZigZag 简单 ZigZag

另一个版本的 zigzag，利用简单代码修正判断峰值。

Exp_SimpleBars Exp_SimpleBars

这款 Exp_SimpleBars EA 基于趋势指标 SimpleBars 的信号。