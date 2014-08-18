请观看如何免费下载自动交易
加入我们粉丝页
因此发布一个链接 -
让其他人评价
Exp_KaufWMAcross - MetaTrader 5EA
此 Exp_KaufWMAcross 交易系统基于 KaufWMAcross 指标显示的趋势方向改变。
在柱线收盘时，如果指标出现下一个箭头，则形成交易信号。
此 EA 需要编译的指标文件 KaufWMAcross.ex5。将它放置在客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\ 中。
在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。
图例. 1 在图表中的历史成交实例。
测试结果 2013 品种 GBPUSD H6:
图例. 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/11418
