Exp_KaufWMAcross - expert para MetaTrader 5
O sistema de negociação Exp_KaufWMAcross se baseia na mudança da direção da tendência apresentada pelo indicador KaufWMAcross.
O sinal se forma após o fechamento da barra, quando aparece a seta indicadora.
O Expert Advisor requer o arquivo compilado do indicador KaufWMAcross.ex5. Coloque-o em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.
Fig. 1 O histórico de negócios no gráfico.
Resultados do teste em 2013 no par GBPUSD H6:
Fig. 2. Gráfico de resultados do teste
