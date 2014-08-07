O sistema de negociação Exp_KaufWMAcross se baseia na mudança da direção da tendência apresentada pelo indicador KaufWMAcross.

O sinal se forma após o fechamento da barra, quando aparece a seta indicadora.

O Expert Advisor requer o arquivo compilado do indicador KaufWMAcross.ex5. Coloque-o em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1 O histórico de negócios no gráfico.

Resultados do teste em 2013 no par GBPUSD H6:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste