Exp_KaufWMAcross - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Торговая система Exp_KaufWMAcross построена на основе изменения направления тренда, отображаемого индикатором KaufWMAcross.

Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло появление очередной стрелки индикатора.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора KaufWMAcross.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2013 год на GBPUSD H6:

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования

