Exp_KaufWMAcross - эксперт для MetaTrader 5
Торговая система Exp_KaufWMAcross построена на основе изменения направления тренда, отображаемого индикатором KaufWMAcross.
Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло появление очередной стрелки индикатора.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора KaufWMAcross.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2013 год на GBPUSD H6:
Рис. 2. График результатов тестирования
Эксперт Exp_BvsB построен на основе сигналов трендового индикатора BvsB.BvsB_HTF
Индикатор BvsB с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Еще один вариант зигзага, с простым кодом, корректно находящий вершины.LarryWilliams_MinMax
Индикатор краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных экстремумов по книге Ларри Вильямса "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли" для MetaTrader 5.