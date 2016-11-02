コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

SignalsDemo - MetaTrader 5のためのエキスパート

MetaQuotes | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
808
評価:
(39)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Experts\SignalsDemo\
signalsdemodialog.mqh (24.4 KB) ビュー
signalsdemo.mq5 (2.13 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

SignalsDemo EA は取引シグナル管理関数の操作を示します。

このEAは利用可能な売買シグナルの機能の詳細を示し、それらのコピーの設定を管理するだけでなく、シグナルコピーのサブスクライブ/サブスクライブ解除を可能にします。

ターミナルにログイン（MQL5.communityでメインメニュー - >サービス->[設定、コミュニティタブを使用してログイン名とパスワードを入力）し、EAが起動したときにシグナル設定の変更を許可します。

図1　エキスパートアドバイザーのオプションでのシグナル設定変更の許可

図1 EA起動時のシグナル設定

EAの取引シグナルの例

図2　MetaTrader 5 での取引シグナル管理。SignalsDemo EA


MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11408

Exp_BnB Exp_BnB

Exp_BnBエキスパートアドバイザーはBnBトレンド指標によって生成されたシグナルに基づいています。

KaufWMAcross KaufWMAcross

カウフマンAMA指標を古典的な移動平均の交差を使用するセマフォシグナル指標

QuotesDemo QuotesDemo

グーグルファイナンスから世界指数の価格表示を取得する例

USDを参照する多通貨指標 USDを参照する多通貨指標

この指標は、7主要通貨が対米ドルに対してどのように移動したかを示すために設計されています。