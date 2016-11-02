無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
SignalsDemo - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 808
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
SignalsDemo EA は取引シグナル管理関数の操作を示します。
このEAは利用可能な売買シグナルの機能の詳細を示し、それらのコピーの設定を管理するだけでなく、シグナルコピーのサブスクライブ/サブスクライブ解除を可能にします。
ターミナルにログイン（MQL5.communityでメインメニュー - >サービス->[設定、コミュニティタブを使用してログイン名とパスワードを入力）し、EAが起動したときにシグナル設定の変更を許可します。
図1 EA起動時のシグナル設定
図2 MetaTrader 5 での取引シグナル管理。SignalsDemo EA
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11408
Exp_BnB
Exp_BnBエキスパートアドバイザーはBnBトレンド指標によって生成されたシグナルに基づいています。KaufWMAcross
カウフマンAMA指標を古典的な移動平均の交差を使用するセマフォシグナル指標
QuotesDemo
グーグルファイナンスから世界指数の価格表示を取得する例USDを参照する多通貨指標
この指標は、7主要通貨が対米ドルに対してどのように移動したかを示すために設計されています。