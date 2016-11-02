SignalsDemo EA は取引シグナル管理関数の操作を示します。

このEAは利用可能な売買シグナルの機能の詳細を示し、それらのコピーの設定を管理するだけでなく、シグナルコピーのサブスクライブ/サブスクライブ解除を可能にします。

ターミナルにログイン（MQL5.communityでメインメニュー - >サービス->[設定、コミュニティタブを使用してログイン名とパスワードを入力）し、EAが起動したときにシグナル設定の変更を許可します。





図1 EA起動時のシグナル設定



図2 MetaTrader 5 での取引シグナル管理。SignalsDemo EA