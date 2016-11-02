コードベースセクション
Exp_BnBエキスパートアドバイザーはBnBトレンド指標によって生成されたシグナルに基づいています。

シグナルはバーが閉じるときに指標の雲の色に変化があった場合に形成されます。

EAを正しく操作するにはコンパイルされたBnB.ex5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供する Expert Adviser の使用、また、注文を出す際のストップロスおよびテイクプロフィットのオプション設定を可能にすることにご注意ください。 以下のリンクではライブラリのより多くのバリアントをダウンロードすることができます： 取引アルゴリズム

検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。

図1　チャートでの約定履歴のインスタンス

H4での2013のXAUUSD の検証結果：

図2　検証結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11407

