この指標はSimpleBarst指標の値に応じてより長い時間枠のローソク足を色で塗りつぶされた長方形として描きます。

ラリーウィリアムズの「Long-term secrets to short-term trading（短期売買への長期の秘密）」に基づいて作成された短/中/長期の極値のMetaTrader 5 指標