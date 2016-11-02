コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

XVolume_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
720
評価:
(29)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ビュー
XVolume.mq5 (7.55 KB) ビュー
XVolume_HTF.mq5 (9.38 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つXVolume指標

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指標チャート期間（時間枠）

指標を正しく操作するにはコンパイルされたXVolume.mq5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

図1　XVolume_HTF指標

図1　XVolume_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11398

RegressionPolynomial_HTF RegressionPolynomial_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つRegressionPolynomial指標

XVolume XVolume

ボリューム指標

BackgroundCandle_SimpleBars_HTF BackgroundCandle_SimpleBars_HTF

この指標はSimpleBarst指標の値に応じてより長い時間枠のローソク足を色で塗りつぶされた長方形として描きます。

LarryWilliams_MinMax LarryWilliams_MinMax

ラリーウィリアムズの「Long-term secrets to short-term trading（短期売買への長期の秘密）」に基づいて作成された短/中/長期の極値のMetaTrader 5 指標