Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
XVolume - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 5743
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Khlystov Vladimir
Индикатор объемов. Гистограмма отображает объемы ценового графика, а красная линия - их усреднение.
При положении гистограммы выше среднего уровня она окрашивается в салатовый цвет, если объемы ниже средних - цвет гистограммы серый.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор XVolume
Индикатор раскрашивает свечи, ориентируясь на минимумы и максимумы предыдущих баров.RegressionPolynomial
RegressionPolynomial - трендовый индикатор, вычисляющий значения полиномиальной регрессии на каждом баре.
Индикатор XVolume с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.BackgroundCandle_SimpleBars_HTF
Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками в соответствии с показаниями индикатора SimpleBars.