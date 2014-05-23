CodeBaseРазделы
XVolume - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Реальный автор:

Khlystov Vladimir

Индикатор объемов. Гистограмма отображает объемы ценового графика, а красная линия - их усреднение.

При положении гистограммы выше среднего уровня она окрашивается в салатовый цвет, если объемы ниже средних - цвет гистограммы серый.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор XVolume

SimpleBars SimpleBars

Индикатор раскрашивает свечи, ориентируясь на минимумы и максимумы предыдущих баров.

RegressionPolynomial RegressionPolynomial

RegressionPolynomial - трендовый индикатор, вычисляющий значения полиномиальной регрессии на каждом баре.

XVolume_HTF XVolume_HTF

Индикатор XVolume с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

BackgroundCandle_SimpleBars_HTF BackgroundCandle_SimpleBars_HTF

Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками в соответствии с показаниями индикатора SimpleBars.