Реальный автор:

Khlystov Vladimir

Индикатор объемов. Гистограмма отображает объемы ценового графика, а красная линия - их усреднение.

При положении гистограммы выше среднего уровня она окрашивается в салатовый цвет, если объемы ниже средних - цвет гистограммы серый.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор XVolume