Echter Autor:

Khlystov Vladimir

Volume Indikator. Das Histogramm zeigt Volumina eines Preischarts und rote Linien zeigen deren Mittelwerte.

Wenn das Histogramm über dem Mittellevel ist, ändert es sich in hellgrün. Wenn die Volumina unter dem Mittellevel sind, ändert sich das Histogramm in grau.

Der Indikator verwendet SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen (müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung der Klassen wurde vollständig im Artikel "Mittelung von Preiszeitreihen zur sofortigen Berechnung ohne Verwendung von zusätzlichen Buffern" beschrieben.

Abb.1. XVolume Indikator