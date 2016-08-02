und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
XVolume - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 858
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Echter Autor:
Khlystov Vladimir
Volume Indikator. Das Histogramm zeigt Volumina eines Preischarts und rote Linien zeigen deren Mittelwerte.
Wenn das Histogramm über dem Mittellevel ist, ändert es sich in hellgrün. Wenn die Volumina unter dem Mittellevel sind, ändert sich das Histogramm in grau.
Der Indikator verwendet SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen (müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung der Klassen wurde vollständig im Artikel "Mittelung von Preiszeitreihen zur sofortigen Berechnung ohne Verwendung von zusätzlichen Buffern" beschrieben.
Abb.1. XVolume Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/11392
Der Indikator färbt Kerzen basierend auf den Hochs und Tiefs der vorherigen Balken ein.RegressionPolynomial
RegressionPolynomial ist ein Trendindikator der die polynome Regression für jeden Balken berechnet.
Der RegressionPolynomial Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.XVolume_HTF
Der XVolume Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.