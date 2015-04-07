Autor real:

Khlystov Vladimir

Indicador de Volume. O histograma mostra volumes de uma tabela de preços, e as linhas vermelhas mostra a sua média.

Se o histograma é acima do nível médio, ele muda para verde brilhante. Se volumes estão abaixo do nível médio, o histograma fica cinza.

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiado em terminal_data_folder\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Fig.1. Indicador XVolume