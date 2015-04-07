Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
XVolume - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2483
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
Khlystov Vladimir
Indicador de Volume. O histograma mostra volumes de uma tabela de preços, e as linhas vermelhas mostra a sua média.
Se o histograma é acima do nível médio, ele muda para verde brilhante. Se volumes estão abaixo do nível médio, o histograma fica cinza.
O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiado em terminal_data_folder\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Fig.1. Indicador XVolume
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11392
O indicador utiliza o método dos mínimos quadrados para a construção da linha recta "mais adequado" através de uma série de pontos de valores de preços.Color Linear Regression
Versão da cor do indicador de Regressão Linear.
O indicador XVolume com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.Japanese Candlestick Patterns
O indicador mostra diferentes padrões de velas no gráfico. É possível alterar as cores e desativar os alertas.