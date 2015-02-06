请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
真实作者:
Khlystov Vladimir
交易量指标。次直方条现实价格图表的交易量, 红色线显示它们的均值。
如果直方条在均价之上, 它会改为亮绿色。如果交易量在均值之下, 直方条变为灰色。
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
图例.1. XVolume 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/11392
XVolume_HTF
此 XVolume 指标在输入参数中有时间帧选项。SignalsDemo
此 EA 显示可用交易信号的信息, 允许管理它们的跟单设置, 以及信号跟单的订阅和退订。