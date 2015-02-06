代码库部分
XVolume - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
1361
(34)
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) 预览
XVolume.mq5 (7.47 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

真实作者:

Khlystov Vladimir

交易量指标。次直方条现实价格图表的交易量, 红色线显示它们的均值。

如果直方条在均价之上, 它会改为亮绿色。如果交易量在均值之下, 直方条变为灰色。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

图例.1. XVolume 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/11392

多项式回归 多项式回归

多项式回归是一款趋势指标，计算每根柱线的多项式回归数值。

BnB_HTF BnB_HTF

此 BnB 指标在输入参数中有时间帧选项。

XVolume_HTF XVolume_HTF

此 XVolume 指标在输入参数中有时间帧选项。

SignalsDemo SignalsDemo

此 EA 显示可用交易信号的信息, 允许管理它们的跟单设置, 以及信号跟单的订阅和退订。