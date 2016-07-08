計算可能な時間枠を選択する能力を持つパラボリックSAR指標。



新しいバーが指標が計算される時間枠に表示されると、大きな色付きのドットが描かれます。動向の継続は色付きの線で示されます。

コード公開の時点ではiSARテクニカル指標は正常に動作せず、その値はterminal_data_folder\MQL5\Indicators\Examplesに配置されたParabolicSARカスタム指標のものとは一致しませんでした。このような理由からParabolic_HTFには、テクニカル指標からデータを受信する機能を持つものとカスタム指標からデータを受信する機能を持つもの2つのバリアントがあります。

図1 Parabolic_HTF指標