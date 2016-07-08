コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Parabolic_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
873
評価:
(15)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

計算可能な時間枠を選択する能力を持つパラボリックSAR指標。

新しいバーが指標が計算される時間枠に表示されると、大きな色付きのドットが描かれます。動向の継続は色付きの線で示されます。

コード公開の時点ではiSARテクニカル指標は正常に動作せず、その値はterminal_data_folder\MQL5\Indicators\Examplesに配置されたParabolicSARカスタム指標のものとは一致しませんでした。このような理由からParabolic_HTFには、テクニカル指標からデータを受信する機能を持つものとカスタム指標からデータを受信する機能を持つもの2つのバリアントがあります。

図1 Parabolic_HTF指標

図1 Parabolic_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1118

EMA EMA

平均期間として実数を使用する能力を持つ古典的な指数移動平均。

i_Trend i_Trend

ボリンジャーバンド、ベアーズパワーとブルズパワーに基づいた2本の線を備えたオシレータ

USDxドル指数 USDxドル指数

USDXは、6つの基本的な通貨に対するドルの価値を測定する指標です。

NxDRangeSwitch NxDRangeSwitch

NRTRの形で表示されたシンプルなトレンド指標。