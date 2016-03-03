株価に対する長期トレンドと短期トレンドの乖離度を表示します。

インディケータRBCIの改善バージョンです。

Reference Fast Trend Line (RFTL)とは、基準値の早いトレンドラインであり、ナイキスト周波数（Fの 1/2）に等しい遅延分を考慮するエントリー価格へのFATLディジタルフィルタの対応です。