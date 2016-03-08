無料でロボットをダウンロードする方法を見る
e-TurboFx - MetaTrader 4のためのエキスパート
extern string _tmp1_ = " --- EAのパラメータ ---";
extern int N = 3; - 最後の3本のバーをチェックする
extern double Lots = 0.1; - 指定されたロット
extern int StopLoss = 70; - ポイントでの損切り
extern int TakeProfit = 120; - ポイントでの利食い
extern int Slippage = 3; - スリッページの極大値
extern int Magic = 50607; - マジックナンバー
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7262
