このエキスパートアドバイザーはMQL4から書き直されました。著者はReshetovでソースへのリンクはhttps://www.mql5.com/ja/code/10289です。

動作法

アクセラレータオシレータ指標が使用されバーのShift、Shift+7、Shift+14、Shift+21の4つの値がとられます。指標値の各々は (100-x(n))で計算された重みで乗算され、ここで x(n)は最適化された変数x1、x2、x2、x3です。 乗算後には、値は要約されてパーセプトロンの終了値が受信されます。パーセプトロンの終了値が0よりも大きい場合には買い注文が出され、小さい場合には売り注文が出されます。

ポジションは決済逆指値で開き（決済逆指値は必須）決済指値はありません。ポジションがスプレッドで決済逆指値を超える利益値に到達し反対側のシグナルがある場合は、ポジションはより大きな数量のポジションを開くことによって反転されます。反対側のシグナルが表示されない場合は、決済逆指値がポジションにあったと同じレベルに設定されます（計算によると、約定がスプレッドで有益です）。

急に決済逆指値に近い値に起因して反転されたポジションを開くことが不可能である場合は、ポジションは決済され、次のティックでポジション開くための試みがあと一回なされます。

ポジションの決済と決済逆指値の移動はポジションが有益である場合のみに可能なので、決済逆指値は必須です。ポジションが不採算である場合に終了する可能性が存在しなければなりません。

昨年のEURUSD M15のデフォルト設定でのエキスパートアドバイザーの動作結果はチャートで表示されています。

パラメータ