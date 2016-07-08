コードベースセクション
ParkinsonHistVolatility - MetaTrader 5のためのインディケータ

この指標は金融資産のパーキンソンの履歴ボラティリティの実装です。それは平均トゥルーレンジテクニカル指標と非常によく似ています。

このインディケータは元々MQL4で実装されmql4.comでのコードベースで2011年9月23日に公開されました。   

図1 ParkinsonHistVolatility指標

図1 ParkinsonHistVolatility指標 

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1060

